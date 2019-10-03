Гончаренко: ЦСКА научился дожимать соперников в РПЛ, а не Лиге Европы

ЦСКА в четверг на своем поле потерпел поражение от испанского "Эспаньола" в матче второго тура группового турнира Лиги Европы - 0:2. Для российской команды этот проигрыш стал вторым в двух матчах турнира. При этом в чемпионате России победная серия красно-синих насчитывает пять матчей.

"Мы говорили о том, что игра будет отличаться от матчей чемпионата России. Мы научились дожимать, но речь шла о премьер-лиге, - сказал Гончаренко. - В Лиге Европы есть один момент, который нужно реализовать, выиграть одно единоборство, которое может оказаться ключевым. Может быть, не всем хватает понимания этой ситуации".

"Ключевой эпизод? Он на поверхности, но если я назову его, то получится, что я недоволен кем-то из игроков. Это не так", - отметил главный тренер ЦСКА.

Специалист отдельно высказался о Седрике Гогуа, который во втором тайме вышел на замену вместо Игоря Дивеева. "Он мог сыграть лучше при выходе один на один, но у него карьера со взлетами и падениями. Он пришел к нам из "Тамбова", сегодня вышел в таком ответственном матче. Он действовал в обороне глубже, чем Дивеев, но это не критика - он много пропустил и еще не до конца понимает наши действия в защите; надо просто продолжать с ним работать".

"Неуместно говорить об этом, - подчеркнул Гончаренко, отвечая на вопрос о том, настолько ли велика разница между первой командой чемпионата России и 18-й командой чемпионата Испании. - Не надо обращать внимание, какое место занимает "Эспаньол". Они во всех своих матчах могли выиграть".