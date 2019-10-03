Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира по легкой атлетике в толкании ядра

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Китаянка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в толкании ядра. Соревнования проходят в Дохе.
30-летняя спортсменка показала результат 19,55 метра. Второе место заняла Данниэль Томас-Додд из Ямайки (19,47), третьей стала немка Кристина Шваниц (19,17). Россиянки не принимали участия в данном виде программы.
Гун Лицзяо является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в помещении, двукратной победительницей Азиатских игр.
В медальном зачете сборная Китая занимает второе место, в активе команды девять медалей (три золотые, три серебряные, три бронзовые). Лидирует в зачете сборная США (8-8-2), третьей идет команда Ямайки (2-3-0). В активе российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.
Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|8
|8
|2
|18
|2
|Китай
|3
|3
|3
|9
|3
|Ямайка
|2
|3
|0
|5
|4
|Команда нейтральных атлетов
|2
|1
|0
|3
|5
|Кения
|2
|0
|2
|4
|6
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|7
|Великобритания
|1
|1
|0
|2
|7
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|9
|Япония
|1
|0
|0
|1
|9
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|9
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|9
|Уганда
|1
|0
|0
|1
|9
|Австралия
|1
|0
|0
|1