Эйд Насер из Бахрейна стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в Дохе.
21-летняя спортсменка показала результат 48,14 секунды. Второе место заняла Шона Миллер-Уйбо из Багамских островов (48,37), третьей стала Шерика Джексон из Ямайки (49,47). Россиянки Алена Мамина, Полина Миллер и Ксения Аксенова не смогли преодолеть рубеж квалификационных забегов.
Эйд Насер является также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратной победительницей Азиатских игр. В финальном забеге на чемпионате мира в Дохе она показала третий результат в истории, быстрее нее бегали только Марита Кох из ГДР в 1985 году (47,60) и Ярмила Кратохвилова из Чехословакии в 1983 году (47,99).
В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.
Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|8
|8
|2
|18
|2
|Китай
|3
|3
|3
|9
|3
|Ямайка
|2
|3
|1
|6
|4
|Великобритания
|2
|1
|0
|3
|4
|Команда нейтральных атлетов
|2
|1
|0
|3
|5
|Кения
|2
|0
|2
|4
|6
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|7
|Польша
|1
|1
|2
|4
|8
|Бахрейн
|1
|1
|1
|3
|9
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|10
|Германия
|1
|0
|2
|3