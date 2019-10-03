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ЧМ по легкой атлетике

Эйд Насер из Бахрейна стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м

Россиянки не смогли преодолеть квалификацию

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в Дохе.

21-летняя спортсменка показала результат 48,14 секунды. Второе место заняла Шона Миллер-Уйбо из Багамских островов (48,37), третьей стала Шерика Джексон из Ямайки (49,47). Россиянки Алена Мамина, Полина Миллер и Ксения Аксенова не смогли преодолеть рубеж квалификационных забегов.

Эйд Насер является также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратной победительницей Азиатских игр. В финальном забеге на чемпионате мира в Дохе она показала третий результат в истории, быстрее нее бегали только Марита Кох из ГДР в 1985 году (47,60) и Ярмила Кратохвилова из Чехословакии в 1983 году (47,99).

В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США88218
2Китай3339
3Ямайка2316
4Великобритания2103
4Команда нейтральных атлетов2103
5Кения2024
6Эфиопия1203
7Польша1124
8Бахрейн1113
9Швеция1102
10Германия1023

 

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