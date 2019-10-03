Эйд Насер из Бахрейна стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в Дохе.

21-летняя спортсменка показала результат 48,14 секунды. Второе место заняла Шона Миллер-Уйбо из Багамских островов (48,37), третьей стала Шерика Джексон из Ямайки (49,47). Россиянки Алена Мамина, Полина Миллер и Ксения Аксенова не смогли преодолеть рубеж квалификационных забегов.

Эйд Насер является также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратной победительницей Азиатских игр. В финальном забеге на чемпионате мира в Дохе она показала третий результат в истории, быстрее нее бегали только Марита Кох из ГДР в 1985 году (47,60) и Ярмила Кратохвилова из Чехословакии в 1983 году (47,99).

В активе российских спортсменов две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.