Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует в Штутгарте

ТАСС, 4 октября. Мировое первенство по спортивной гимнастике начнется в пятницу в немецком городе Штутгарт. Соревнования завершатся 13 октября.

Штутгарт третий раз в истории принимает чемпионат мира по спортивной гимнастике. Ранее турнир проходил здесь в 1989 и 2007 годах. В 1989 году сборная СССР разгромила соперников, завоевав 18 наград, девять из которых были золотыми (вторыми в медальном зачете стали румыны - семь медалей, три золота). В 2007 году сборную России постигла неудача, команда покинула Штутгарт с одной медалью, добытой Ксенией Семеновой благодаря победе в соревнованиях на разновысоких брусьях.

Нынешний чемпионат мира пройдет на стадионе Hanns-Martin-Schleyer-Halle, названном в честь немецкого предпринимателя Ганса-Мартина Шлейера. Арена вмещает в себя около 15 тыс. зрителей. Предстоящий чемпионат мира станет пятым в истории на территории Германии.

Мировое первенство является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На нынешнем турнире гимнасты разыграют лицензии в личном многоборье среди женщин (20) и мужчин (12). На прошлом чемпионате мира, который прошел в Дохе, сборная России смогла квалифицироваться на Олимпиаду в мужском и женском командном многоборье. Национальная команда на том турнире завоевала семь наград - две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Фавориты Далалоян и Нагорный

В состав мужской сборной России на турнир вошли Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский, Иван Стретович и Владислав Поляшов (запасной). У женщин на мировом первенстве выступят Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова, Анастасия Агафонова, Мария Пасека (запасная) и Ангелина Мельникова. Старший тренер сборной Валентина Родионенко в беседе с ТАСС отметила, что российские гимнасты будут бороться за победу в командном турнире, а Далалоян и Нагорный являются фаворитами личного многоборья. На прошлогоднем чемпионате мира Далалоян завоевал золото в этой дисциплине, Нагорный стал третьим.

"В личном многоборье фаворитами являются Далалоян и Нагорный, - сказала Родионенко. - В отдельных видах наши мальчишки будут бороться за медали в каждом виде. У нас хорошие шансы, ребята готовы бороться на самом высоком уровне".

У женщин, по словам специалиста, дела обстоят хуже. "Все сложнее будет у девочек, у нас команда не очень хорошо сбалансирована, я бы даже сказала, что мы не ожидаем высоких результатов в командной борьбе, - отметила тренер. - Да, мы можем быть вторыми или третьими, а можем стать пятыми или шестыми. В личном многоборье, может быть, поборемся за третье место, но с натяжкой".

С 4 по 7 октября в рамках чемпионата мира в Штутгарте пройдут квалификационные соревнования. 8 октября будут разыграны медали в женском командном многоборье, 9 октября - в мужском. Финал в женском индивидуальном многоборье состоится 10 октября, днем позже пройдут аналогичные соревнования у мужчин. Медали в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября, в последний день состоится также церемония закрытия турнира.