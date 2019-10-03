Тренер "Хетафе": "Краснодар" имел больше опасных моментов в матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" создал больше опасных моментов, чем испанский "Хетафе", в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции после матча сообщил главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас.

Встреча "Краснодара" и "Хетафе" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы прошла в четверг в Краснодаре и завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

"Я очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мяч, забили гол и во втором тайме тоже сыграли прекрасно, - сказал Бордалас. - Во втором тайме "Краснодар" сыграл чуть лучше, сделал шаг вперед, провел несколько замен, и они попытались сделать все возможное, чтобы забить гол, и, конечно, нам было тяжелее прессинговать. У них было гораздо больше опасных моментов, конечно, мы хорошо сыграли, матч был очень интересный, и он сложился в нашу пользу".

Также Бордалас отметил, что во втором тайме "Краснодар" оказал сильное давление на его команду. "Конечно, во втором тайме мы меньше владели мячом, отдавали его быстрее из-за прессинга соперника, - сказал он. - Когда "Краснодар" забил мяч, это было здорово, потому что их поддерживал стадион, они заставили нас пострадать немного, больше защищаться, и когда произошло удаление, мы отошли назад. Они заставили нас биться, но нам удалось победить".

Тренер "Хетафе" особо выделил игру форварда "Краснодара" Ари, ставшего автором забитого мяча. "Это очень сильный игрок, очень важный для "Краснодара", он создал нам много проблем, Ари - очень умный футболист, он знает, как правильно занимать позицию на поле за спиной у игроков соперника, - сказал тренер. - Он участвовал во всех единоборствах и показал отличный футбол. Конечно, его гол был хорош, но мы смогли удержать игру и победить".

"Краснодар" был бы важным клубом в чемпионате Испании

По мнению Бордаласа, "Краснодар" мог бы бороться за высокие места в одном из сильнейших первенств Европы - чемпионате Испании. "У них есть общие черты с испанскими командами, - отметил тренер. - Они хорошо комбинируют, играют вертикально. В испанской лиге "Краснодар", думаю, был бы важным клубом".

Также Бордалас поделился впечатлениями от домашнего стадиона российской команды. "У "Краснодара" фантастический стадион, никогда не был здесь, видел его только по телевизору, - сказал он. - Я поздравляю всех, кто построил эту арену, в Испании есть большие стадионы, но всем нам понравился этот стадион, и мы поздравляем "Краснодар" с тем, что он у них есть".

"Хетафе" после двух туров занимает первое место в группе С, набрав шесть очков, "Краснодар" проиграл оба матча и располагается на последнем месте. В третьем туре "Краснодар" 24 октября на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором", "Хетафе" примет швейцарский "Базель".