"Арсенал" разгромил "Стандард" в матче группового этапа Лиги Европы

Забитыми мячами отметились Габриэл Мартинелли (13-я, 16-я минуты), Джозеф Уиллок (22) и Даниэль Себальос (57). В другом матче группы F немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне обыграл португальскую "Виторию" со счетом 1:0. В турнирной таблице лидирует "Арсенал", набравший 6 очков из 6 возможных, "Стандард" и "Айнтрахт" имеют в активе по 3 очка, "Витория" - ни одного. В третьем туре "Арсенал" примет "Виторию", "Айнтрахт" - "Стандард".

В группе A испанская "Севилья" обыграла кипрский АПОЭЛ (1:0), а азербайджанский "Карабах" разгромил "Дюделанж" из Люксембурга (4:1). Матч "Дюделанж" - "Карабах" был прерван в первом тайме на 15 минут из-за появившегося над полем дрона с флагом Нагорного Карабаха. В турнирной таблице лидирует "Севилья", имеющая в активе 6 очков, "Карабах" и "Дюделанж" набрали по 3 очка, АПОЭЛ - ни одного. В третьем туре состоятся матчи "Севилья" - "Дюделанж" и "Карабах" - АПОЭЛ.

Матчи группы B завершились вничью. Датский "Копенгаген" разошелся миром со шведским "Мальмё" (1:1), киевское "Динамо" - со швейцарским "Лугано" (0:0). В таблице группы у "Копенгагена" и "Динамо" по 4 очка, у "Мальмё" и "Лугано" - по 1. В следующем туре "Динамо" сыграет с "Копенгагеном", а "Мальмё" - с "Лугано".

В группе D голландский ПСВ разгромил норвежский "Русенборг" (4:1), португальский "Спортинг" обыграл австрийский ЛАСК (2:1). В турнирной таблице с 6 очками единолично лидирует ПСВ, у "Спортинга" и ЛАСКа по 3 очка, у "Русенборга" - ни одного. В третьем туре пройдут встречи ПСВ - ЛАСК и "Спортинг" - "Русенборг".

Шотландский "Селтик" во встрече группы E обыграл румынский ЧФР (2:0), итальянский "Лацио" оказался сильнее французского "Ренна" (2:1). В турнирной таблице первое место занимает "Селтик", в его активе 4 очка, у ЧФР и "Лацио" - по 3, у "Ренна" - 1. В следующем туре "Селтик" на своем поле сыграет с "Лацио", "Ренн" примет ЧФР. Матчи третьего тура пройдут 24 октября.