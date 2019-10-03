Матвеев: футболисты "Краснодара" еще могут выйти в плей-офф Лиги Европы

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" может выйти в плей-офф Лиги Европы, несмотря на поражения в двух первых турах группового этапа. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В четверг "Краснодар" принимал на своем поле испанский "Хетафе" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 1:2. В игре первого тура "Краснодар" в гостях разгромно уступил швейцарскому "Базелю" (0:5) и на данный момент занимает последнее место в группе С.

"Нет, зачем концентрироваться [на каком-то одном турнире], у нас есть определенные задачи, идем от матча к матчу, - сказал Матвеев. - Мы немножко теряем в созидании игры, пытаемся это находить. Насколько я знаю, параллельный матч закончился вничью, поэтому шансы [выйти в плей-офф] есть, здесь не надо останавливаться, нужно идти вперед. Надеемся, что все будет лучше".

Также специалист отметил, что команда некачественно действовала в ходе развития атак в первом тайме. "Первый тайм был плохой для нас, мы уступили в борьбе и подборе, а также плохо развивали атаки, - отметил тренер. - Во втором тайме мы изменили схему, вышел Ари, и качество игры поменялось, чему рады. Были моменты и подходы, у нас был шанс сравнять счет, но не удалось".

Матвеев рассказал, кто из травмированных футболистов "Краснодара" сможет принять участие в домашнем матче с московским "Спартаком", который пройдет 6 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "[Иван] Игнатьев вряд ли сыграет. У Вандерсона такая возможность есть", - сказал специалист.

В другом матче группы С турецкий "Трабзонспор" дома сыграл вничью с "Базелем" (2:2). В третьем туре "Краснодар" 24 октября на выезде сыграет с "Трабзонспором", "Хетафе" примет "Базель".