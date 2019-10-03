Конфуз лидера чемпионата России. ЦСКА дома проиграл "Эспаньолу" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве на "ВЭБ-Арене" потерпел поражение от испанского "Эспаньола" со счетом 0:2 в матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Счет во встрече открыл полузащитник гостей У Лэй (64-я минута), ставший первым китайским футболистом, отличившимся в основной сетке еврокубков. На 95-й минуте голом отметился нападающий "Эспаньола" Виктор Кампусано.

Этот матч стал первым очным в истории для ЦСКА и "Эспаньола". При этом армейцы уже в десятый раз встречались с клубами из Испании, в девяти предыдущих играх они одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда из Барселоны во второй раз в истории встречалась с российским клубом, до этого она в сезоне-2005/06 также в гостях обыграла "Локомотив" (1:0) в матче группового этапа Кубка УЕФА.

Встреча против "Эспаньола" стала 100-й в составе ЦСКА для воспитанника армейцев Федора Чалова.

ЦСКА не смог дожать "Эспаньол" в первом тайме

Перед первым домашним матчем в Лиге Европы ЦСКА помимо традиционного набора развлечений предложил болельщикам музыкальное сопровождение из испанских мелодий. При этом большинство испаноязычных людей на "ВЭБ-Арене" были журналистами, приехавшими освещать матч. Болельщицкий костяк "Эспаньола" составили китайцы, приехавшие поддержать У Лэя.

Матч начался с преимуществом ЦСКА, но команда главного тренера Виктора Гончаренко долгое время не могла предложить сопернику ничего кроме владения мячом на подступах к штрафной площади. Самым опасным моментом до перерыва стал удар Николы Влашича в дальний верхний угол, с которым справился 37-летний Диего Лопес, успевший поиграть за более именитые "Реал" и "Милан". У гостей на 22-й минуте произошла вынужденная замена - вместо Хонатана Кальери на поле вышел Виктор Кампусано.

В перерыве у ЦСКА возникла аналогичная проблема - вместо получившего повреждение центрального защитника Игоря Дивеева в игру вступил недавно восстановившийся от травмы Седрик Гогуа. Ничья в первом тайме добавила уверенности "Эспаньолу", гости осмелели и в стартовые десять минут создали больше остроты у ворот капитана армейцев Игоря Акинфеева, чем за всю первую половину игры. Обновившаяся линия обороны действовала нервно, чем и воспользовался соперник. ЦСКА пропустил резкую атаку, которую уверенно завершил У Лэй.

После этого хозяева поля были вынуждены пойти вперед большими силами, оставляя много свободного пространства для контратак "Эспаньола". Один из таких выпадов незадолго до финального свистка завершился вторым голом в ворота Акинфеева. Его автором стал вышедший на замену в первом тайме Кампусано.

Игра прошла по плану "Эспаньола"

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего отметил, что его команде было важно не пропустить первой. "Для нас эта победа была очень значима, потому что мы понимали, что играли против достаточно сильного соперника, - сказал он. - Понимали, что если бы ЦСКА забил, нам было бы крайне сложно отыграться. К счастью, игра сложилась так, как мы для себя ее и программировали".

Вместе с тем специалист признал, что по тому, как сложился первый тайм, в перерыве его бы устроила ничья. "Когда играешь против соперника, который не выпускает тебя со свой половины поля, можно радоваться, что по итогам первого тайма ты унес ноги. Именно поэтому мы вышли выигрывать второй тайм. Мы знали, что у нас нет другого выхода, кроме как побеждать", - отметил он.