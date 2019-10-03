Шкуренев: отстранение ВФЛА лишает мотивации легкоатлетов в России

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Дисквалификация национальной федерации лишает российских легкоатлетов мотивации заниматься своим видом спорта, поскольку для большинства из них дорога на международные старты закрыта. Такое мнение журналистам высказал десятиборец Илья Шкуренев после выступления на чемпионате мира в Дохе, где он занял четвертое место.

По причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) допуск к международным стартам имеет ограниченное число российских спортсменов, которые выступают там в нейтральном статусе. На чемпионат мира в Дохе сумели отобраться 30 россиян.

"Можно найти старты, но старты стартам рознь. Если провести у меня в Волгограде, то будет не очень интересно. На чемпионате России тоже. И мне жалко наших парней, которым никуда не съездить, кажется, что теряется весь смысл в легкой атлетике", - сказал Шкуренев.

"Уже давно ничего не нормально, причем не знаю, кто за это в ответе. Много всякого пишут, много наговаривают на наших спортсменов, что они выступают без флага, но никто не был в такой ситуации. Если только в 1984 году, когда был бойкот Игр в Лос-Анджелесе. И я счастлив, что нам дали возможность поездить", - добавил он.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от международной федерации.