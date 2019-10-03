Берг: "Краснодар" не смог использовать слабые стороны "Хетафе" в матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Футболисты российского "Краснодара" не смогли воспользоваться слабыми сторонами испанского "Хетафе" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом журналистам сообщил нападающий "Краснодара" Маркус Берг.

Встреча в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы прошла в четверг в Краснодаре. Завершилась она поражением российского клуба со счетом 1:2.

"Первый тайм был очень плохим, от нас ожидали большего, мы должны были действовать гораздо лучше, - сказал Берг. - Знали, что у "Хетафе" будет пространство за линией обороны, так как они играют достаточно высоко, но в первом тайме мы это никак не использовали. Второй тайм сыграли неплохо, у нас было много моментов, могли сравнять счет или даже выйти вперед. Но, к сожалению, нам чего-то не хватило, мы потеряли одно очко".

Берг считает, что главному арбитру встречи Ивану Бебеку следовало строже пресекать проявления грубости со стороны игроков испанской команды. "Много разных вещей на поле происходило, мы изучали "Хетафе" и знали, что они действуют грубо и жестко, так и произошло, - сказал форвард. - Это часть футбола, а главным арбитр должен такое регулировать. Сегодня он не свистел в нашу сторону, пенальти за их нарушения не давал".

Во втором тайме главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев выпустил на замену форварда Ари, который позднее стал автором забитого гола. "Мне очень комфортно с ним играть, у нас налажено хорошее взаимодействие, считаю, что его появление на поле принесло нам определенное преимущество, потому что он хорошо борется за мяч, выигрывает большое количество единоборств, - сказал Берг. - В этих условиях мне становится проще, ведь я не один на острие атаки, могу подбирать мяч или забегать. Это достаточно легко использовать в игре, его появление на поле стало большим плюсом для команды, потому что Ари выигрывал верховые мячи, а мы продвигались к штрафной".

Усталость сказывается

Полузащитник Даниил Уткин, появившийся на поле во втором тайме, заявил, что недоволен своей игрой. "Нет, никаких сложностей входить в матч не было, я был готов, - сказал он. - Недоволен, как сыграл, потому что не забил один из решающих моментов. Во втором тайме команда играла лучше, чем в первом, тяжело сейчас ответить, почему не удалось сегодня победить, думаю, успехи еще впереди".

"Мне тяжело судить, почему так, дело точно не в недооценке соперника, ведь все понимают, на каком уровне играем, - добавил футболист. - Может быть, где-то надо действовать наглее. Думаю, усталость сказывается, за месяц у нас было игр 10".

После двух туров "Хетафе" возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав шесть очков. "Краснодар" проиграл оба матча и занимает последнее место. В третьем туре "Краснодар" 24 октября на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором", "Хетафе" примет швейцарский "Базель".