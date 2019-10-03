Ари: каждый футболист "Краснодара" виноват в поражении от "Хетафе" в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Ари считает, что все игроки команды виноваты в поражении от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом форвард сообщил журналистам после окончания встречи.

Матч "Краснодара" и "Хетафе" прошел в четверг в Краснодаре, российский клуб потерпел поражение счетом 1:2. Ари стал автором единственного гола своей команды, выйдя на замену в начале второго тайма.

"В первом тайме "Хетафе" забил, во втором мы начали играть лучше, - сказал Ари. - Мы не контролировали мяч на половине поля соперника. Трудно понять, почему так получилось, но я могу сказать, что все футболисты виноваты. Лига Европы - очень тяжелый турнир, нам нужна вера, с ней мы можем смотреть вперед".

Также Ари отметил, что "Краснодару" нужно сосредоточиться на домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", который пройдет 6 октября. "Думаю, надо забыть про эту игру и думать о "Спартаке", все знают, какой будет матч, насколько он важен, там нам нужно показывать другой футбол. Все знают, что "Спартак" в последнее время играл не очень хорошо, они хотят побеждать, сейчас поменяли тренера и наверняка планируют взять в Краснодаре три очка", - добавил форвард.

"Хетафе" после двух туров занимает первое место в группе С, набрав шесть очков. "Краснодар" проиграл оба матча и располагается на последнем месте. В третьем туре "Краснодар" 24 октября на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором", "Хетафе" примет швейцарский "Базель".