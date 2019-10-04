Задоров помог "Колорадо" победить "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 4 октября. "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл "Калгари". Встреча завершилась со счетом 5:3.
В составе победителей дублями отметились Йоонас Донской (6-я и 59-я минуты) и Микко Рантанен (17, 37). Еще одну шайбу забросил Джей Ти Комфер (33). Россиянин Никита Задоров сделал результативную передачу в эпизоде с голом Комфера. У проигравших отличились Шон Монахэн (9), Джонни Годро (22) и Марк Джиордано (38).
Nikita Zadorov with a huge hit and then gets punched in the face by Milan Lucic pic.twitter.com/RJcje8G4z2— Brady Trettenero (@BradyTrett) October 4, 2019
Задоров поучаствовал в драке в конце второго периода и получил пять минут штрафного времени. Также россиянин записал на свой счет три силовых приема и закончил игру с самым высоким коэффициентом полезности в составах обеих команд - "+3". Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин очков во встрече не набрал.
В другом матче игрового дня "Бостон" на выезде победил "Даллас" со счетом 2:1. Результаты остальных встреч:
"Нэшвилл" - "Миннесота" - 5:2;
"Анахайм" - "Аризона" - 2:1.