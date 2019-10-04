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НХЛ

Задоров помог "Колорадо" победить "Калгари" в матче НХЛ

Россиянин отметился результативной передачей
Никита Задоров AP Photo/David Zalubowski
Описание
Никита Задоров
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 4 октября. "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл "Калгари". Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей дублями отметились Йоонас Донской (6-я и 59-я минуты) и Микко Рантанен (17, 37). Еще одну шайбу забросил Джей Ти Комфер (33). Россиянин Никита Задоров сделал результативную передачу в эпизоде с голом Комфера. У проигравших отличились Шон Монахэн (9), Джонни Годро (22) и Марк Джиордано (38).

Задоров поучаствовал в драке в конце второго периода и получил пять минут штрафного времени. Также россиянин записал на свой счет три силовых приема и закончил игру с самым высоким коэффициентом полезности в составах обеих команд - "+3". Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин очков во встрече не набрал.

В другом матче игрового дня "Бостон" на выезде победил "Даллас" со счетом 2:1. Результаты остальных встреч:

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 5:2;

"Анахайм" - "Аризона" - 2:1.

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