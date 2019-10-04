Проворов отметил, что новый контракт в НХЛ не вскружит ему голову

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметил, что новый контракт в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не вскружит ему голову. Об этом российский хоккеист рассказал ТАСС в Праге, где в пятницу пройдет матч регулярного чемпионата НХЛ между "Чикаго" и "Филадельфией".

В середине сентября Проворов подписал новый контракт с "Филадельфией" сроком на шесть лет. По новому соглашению 22-летний российский защитник заработает $40,5 млн ($6,75 млн в год). Летом у Проворова завершился контракт новичка, который действовал три года, после этого он стал ограниченно свободным агентом.

"На тренировочный процесс отсутствие контракта никак не повлияло, в основном все переговоры были между агентом и генеральным менеджером. Я изначально знал, что мы придем к подписанию, это был просто вопрос времени. Психологически для меня ничего не изменилось, я играю в хоккей не ради денег, а потому что люблю хоккей и наслаждаюсь своей работой. Ничего не поменяется, голову не снесет, деньги тратить не стану", - отметил Проворов.

Проворов стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории лиги, Андрей Марков зарабатывал $5,75 млн в год, Сергей Гончар - $5,5 млн. "Стараюсь не зацикливаться на этом, а работать, продолжать совершенствоваться", - сказал Проворов.

Проворов был выбран "Филадельфией" в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2015 года. Контракт с командой защитник подписал перед началом сезона-2016/17. За три года россиянин не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах. В 246 матчах Проворов набрал 97 (30 шайб + 67 передач) очков.

В составе молодежной сборной России защитник дважды выигрывал серебряные медали на чемпионатах мира (2015, 2016). В 2017 году Проворов стал бронзовым призером мирового первенства, выступая за национальную команду.