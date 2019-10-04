Шубенкову попалась бракованная колба во время допинг-теста на ЧМ в Дохе

В среду Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 110 м с барьерами. Все призеры соревнований после забега проходят обязательную процедуру допинг-тестирования.

ДОХА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову во время сдачи допинг-пробы после финала чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами попался бракованный контейнер. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сдал без проблем, но получилось долго. Впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня оказалась бракованная колба: я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но лишние 20 минут пришлось провозиться: вызывали делегата, все еще раз проверяли. Но ничего, это часть жизни", - сказал Шубенков.

Россиянин завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах мира, ранее он стал вторым на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. На мировом первенстве 2013 года в Москве он стал бронзовым призером, а в 2015-м в Пекине завоевал золотую медаль.

Также в его активе две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении, он дважды выигрывал Бриллиантовую лигу (2017, 2018).