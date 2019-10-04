Борис Михайлов: ЦСКА понимает, что будет трудно во второй раз подряд стать чемпионом КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Руководство, тренеры и игроки московского ЦСКА понимают, что защитить титул чемпиона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет трудно. Об этом ТАСС рассказал в интервью советник президента ЦСКА Борис Михайлов.

В сезоне-2018/19 ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии омский "Авангард" со счетом 4-0.

"Не надо сравнивать наше время с сегодняшним. Команда снова поставила перед собой задачу бороться за Кубок Гагарина. Все, начиная от руководства и заканчивая игроками, которые приглашаются в ведущую команду ЦСКА, понимают, что задача очень трудная. Но коллектив и тренерский штаб старается, будем наблюдать, команда стремится повторить свой успех", - отметил Михайлов.

На данный момент после 13 игр регулярного ЦСКА набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира и участнику Суперсерии 1972 года Борису Михайлову 6 октября исполнится 75 лет.