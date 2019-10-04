Газзаев: нашим клубам в ЛЧ и ЛЕ нужно играть на результат, а не думать о красивом футболе

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские футбольные клубы, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в первую очередь должны добиваться результата, а не думать о красивой игре. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

На этой неделе свои матчи в еврокубках провели четыре российских клуба. В групповом турнире Лиги чемпионов "Локомотив" на "РЖД-Арене" проиграл испанскому "Атлетико" (0:2), а "Зенит" на "Газпром Арене" обыграл португальскую "Бенфику" (3:1). В Лиге Европы в четверг ЦСКА и "Краснодар" в домашних матчах уступили испанским "Эспаньолу" и "Хетафе" со счетом 0:2 и 1:2 соответственно.

"Что касается Лиги Европы, нужно говорить не о силе "Эспаньола" и "Хетафе", а об уровне испанского чемпионата, - сказал Газзаев. - Когда их 18-я и 16-я команды обыгрывают наших лидеров, уже надо в какой-то степени бить тревогу. Эти результаты говорят об уровне испанского и российского чемпионатов. Нас обыгрывают команды, которые идут внизу турнирной таблицы европейских чемпионатов, уже давно нужно было задуматься об уровне игры на международной арене".

"Я не раз отмечал, что уровень футбола в стране, в данном случае - в России, оценивается по выступлениям ведущих клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Тут же хочу привести пример: успешное выступление нашей сборной на чемпионате мира - вы видели, какой был энтузиазм. Клубы должны поддерживать этот интерес. "Локомотив" и "Зенит" поддерживают, они стараются и показывают свой максимальный уровень в Лиге чемпионов", - добавил бывший главный тренер сборной России.

Результат определяет качество футбола

Также Газзаев отметил, что "Эспаньол" и "Хетафе", которые на выезде обыграли ЦСКА и "Краснодар", подошли к играм против российских команд, ставя во главу угла не красивый футбол, а результат.

"Я смотрел и один матч в Лиге Европы, и второй - соперники очень строго играли на результат, а не ради красивого футбола. Это самое главное, - подчеркнул специалист. - ЦСКА имел преимущество, особенно в первом тайме, контролировал мяч и владел игровым преимуществом, но проиграл 0:2. Должна быть четко выбранная стратегия, потому что в матчах международного уровня в первую очередь надо думать о результате - это не дистанция длинного турнира, а всего шесть матчей в группе, в которых надо показать результат".

"Посмотрите, как оборонялись "Эспаньол" и "Хетафе". Они, безусловно, контратаковали и получили результат. Конечно, хорошо, когда наши команды призывают играть в атакующий футбол, но надо не забывать и об обороне. Нужно помнить о результате, потому что он сегодня определяет качество нашего футбола", - добавил он.

По мнению экс-тренера, без реформ в российском футболе будет сложно добиться улучшения результатов клубов на международной арене. "Эти матчи показывают, что мы отстаем в турнирной стратегии, тенденциях современной игры, в быстроте исполнения технических приемов и тактических действий, в качестве игры, индивидуальном исполнительском мастерстве - вот в чем мы проигрываем. Над этим надо работать, это нужно внедрять в наш чемпионат", - подчеркнул Газзаев.

Несмотря на три поражения и одну победу, Россия сохранила промежуточное шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), от которого по итогам этого сезона зависит представительство российского чемпионата в еврокубках на сезон-2021/22. Если отечественные клубы опустятся на седьмую строчку, в 2021 году от страны на международной арене будут выступать не шесть, а пять клубов. Бывший главный тренер сборной России надеется на то, что клубам удастся сохранить занимаемую позицию.

"Будем надеяться на успешное выступление "Зенита" и "Локомотива" и то, что ЦСКА и "Краснодар" сделают выводы из поражений. Конечно, хочется, чтобы четыре наших клуба были в весенней части Лиги чемпионов и Лиги Европы, но сейчас ЦСКА и "Краснодар" загнали себя в угол. Но ни в коем случае нельзя опускать руки - нужно все проанализировать и сделать правильные выводы. Не нужно увлекаться эмоциями, а играть на результат", - резюмировал Газзаев.