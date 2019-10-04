Борзаковский: решение Клишиной сняться с чемпионата мира было коллегиальным

В пятницу 28-летняя россиянка сообщила о том, что не выступит на чемпионате мира в прыжках в длину из-за травмы. Квалификация в этой дисциплине у женщин пройдет 5 октября, финал - 6 октября. В соревнованиях выступит россиянка Елена Соколова.

ТАСС, 4 октября. Решение российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной сняться с чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе было принято коллегиально. Об этом сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, комментарий которого приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Это коллегиальное решение. Конечно, очень неприятное для нашей команды. Но, к сожалению, травмы - это часть спорта, которую не всегда удается избежать. Считаю олимпийский сезон для Дарьи приоритетным, а решение правильным и взвешенным", - сказал Борзаковский.

Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, бронзовым призером чемпионата Европы - 2014. Также на ее счету две победы на чемпионате Европы (2011, 2013), золотые медали командного чемпионата Европы (2015) и Универсиады (2013).

Из-за приостановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций Клишина, не первый год проживающая в США, оказалась единственной российской легкоатлеткой, допущенной к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян три медали - две золотые и серебряная.