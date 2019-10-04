Японские волейболисты выиграли у команды Туниса на Кубке мира

ТАСС, 4 октября. Сборная Японии обыграла команду Туниса со счетом 3-0 (25:23, 25:21, 25:11) в матче третьего тура Кубка мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в пятницу россияне проиграли команде Австралии (2-3). В других встречах дня команда Ирана обыграла сборную Канады (3-1), итальянцы оказались сильнее аргентинцев (3-2), команда США переиграла поляков (3-1), бразильцы победили египтян (3-1).

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России после трех матчей занимает седьмое место (6 очков), лидирует сборная Бразилии (9), следом за ней идут команды США (7), Японии (6), Польши (6), Египта (6) и Аргентины (6).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.