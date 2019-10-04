Француз Вашье-Лаграв занял третье место на Кубке мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв занял третье место на Кубке мира по шахматам. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Француз обыграл Юй Янъи из Китая, Вашье-Лаграв был сильнее в обеих партиях тай-брейка (партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Первые четыре партии матча за третье место завершились вничью.

В финальном матче Кубка мира встречаются Дин Лижэнь (Китай) и Теймур Раджабов (Азербайджан). Спортсмены сыграли четыре классические партии, одержав по одной победе, еще две завершились вничью. В настоящее время гроссмейстеры проводят тай-брейк.

28-летний Вашье-Лаграв является трехкратным чемпионом Франции, двукратным чемпионом Европы по блицу. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает шестое место. 25-летний Юй Янъи является чемпионом Азии по шахматам, в рейтинге FIDE он идет на 11-й позиции.

В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.