Шахматист Вашье-Лаграв заявил, что имел преимущество на тай-брейке в матче за бронзу КМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв заявил, что имел преимущество над китайцем Юй Янъи на протяжении двух партий тай-брейка в матче за третье место Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.
Вашье-Лаграв в пятницу обыграл Юй Янъи из Китая. Француз был сильнее в обеих партиях тай-брейка (партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Первые четыре партии матча за третье место завершились вничью.
"Чувствую огромнейшее облегчение из-за того, что эта игра закончилась. Сегодня с самого начала я имел преимущество и смог одержать верх. С самого начала надеялся на победу, рад, что смог победить соперника", - сказал он.
В финальном матче Кубка мира играют китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Теймур Раджабов. Спортсмены сыграли четыре классические партии, одержав по одной победе, еще две завершились вничью. В настоящее время гроссмейстеры проводят тай-брейк.
28-летний Вашье-Лаграв является трехкратным чемпионом Франции, двукратным чемпионом Европы по блицу. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает шестое место. 25-летний Юй Янъи является чемпионом Азии, в рейтинге FIDE он располагается на 11-й позиции.
В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.