Шахматист Вашье-Лаграв заявил, что имел преимущество на тай-брейке в матче за бронзу КМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв заявил, что имел преимущество над китайцем Юй Янъи на протяжении двух партий тай-брейка в матче за третье место Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

Вашье-Лаграв в пятницу обыграл Юй Янъи из Китая. Француз был сильнее в обеих партиях тай-брейка (партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Первые четыре партии матча за третье место завершились вничью.