Саммельвуо: российские волейболисты потеряли легкие очки в начале встречи с австралийцами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу в начале третьего матча Кубка мира с командой Австралии уступила соперникам легкие очки. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.
В пятницу сборная России проиграла команде Австралии со счетом 2-3, в предыдущем матче россияне обыграли канадцев (3-2), при этом в обоих матчах российские волейболисты проигрывали первый сет. Россияне потерпели первое поражение на турнире после двух побед.
"Это уже вторая игра подряд, когда мы выходим на площадку расслабленно, это невозможно. После проигранного первого сета мы начали немного нервничать, потеряли некоторые легкие очки, и это повторяется уже втором матче, такого быть не может. Наши атакующие действия немного улучшились после первого сета, но это большой урок для нас", - сказал Саммельвуо.
"Мы очень плохо подавали, к тому же у нас были трудности на блоке. Это стало большой проблемой, которая не позволила бороться с командой Австралии, потому что у них очень хороший прием, они хорошо сыграли при защите один в один. Еще одной проблемой является наш настрой. Мы должны сразу входить в матч и бороться, чтобы показывать свою игру", - сказал капитан сборной России Сергей Гранкин.
В следующей игре российская команда 5 октября встретится со сборной Бразилии. Кубок мира завершится 15 октября.