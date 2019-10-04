Саммельвуо: российские волейболисты потеряли легкие очки в начале встречи с австралийцами

В пятницу сборная России проиграла команде Австралии со счетом 2-3, в предыдущем матче россияне обыграли канадцев (3-2), при этом в обоих матчах российские волейболисты проигрывали первый сет. Россияне потерпели первое поражение на турнире после двух побед.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу в начале третьего матча Кубка мира с командой Австралии уступила соперникам легкие очки. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.

"Это уже вторая игра подряд, когда мы выходим на площадку расслабленно, это невозможно. После проигранного первого сета мы начали немного нервничать, потеряли некоторые легкие очки, и это повторяется уже втором матче, такого быть не может. Наши атакующие действия немного улучшились после первого сета, но это большой урок для нас", - сказал Саммельвуо.

"Мы очень плохо подавали, к тому же у нас были трудности на блоке. Это стало большой проблемой, которая не позволила бороться с командой Австралии, потому что у них очень хороший прием, они хорошо сыграли при защите один в один. Еще одной проблемой является наш настрой. Мы должны сразу входить в матч и бороться, чтобы показывать свою игру", - сказал капитан сборной России Сергей Гранкин.

В следующей игре российская команда 5 октября встретится со сборной Бразилии. Кубок мира завершится 15 октября.