Фигуристка Медведева выиграла предсезонный турнир в Китае

ТАСС, 4 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) Shanghai Trophy в Китае.

За короткую и произвольную программы россиянка получила 191,78 балла. Второй стала Элизабет Турсынбаева (186,09) из Казахстана, третьей - кореянка Лим Ён Су (184,64).

В соревнованиях мужчин в короткой программе россиянин Александр Самарин стал вторым (84,66), лидирует итальянец Маттео Риццо (87,76), на третьем месте идет представитель Австралии Брендан Керри (78,45). Произвольную программу одиночники представят в субботу.

Позднее в пятницу спортивные пары представят произвольную программу. После короткой программы россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут на втором месте.