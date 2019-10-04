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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Медведева выиграла предсезонный турнир в Китае

Ее результат по сумме программ составил 191,78 балла
Евгения Медведева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 4 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) Shanghai Trophy в Китае.

За короткую и произвольную программы россиянка получила 191,78 балла. Второй стала Элизабет Турсынбаева (186,09) из Казахстана, третьей - кореянка Лим Ён Су (184,64).

В соревнованиях мужчин в короткой программе россиянин Александр Самарин стал вторым (84,66), лидирует итальянец Маттео Риццо (87,76), на третьем месте идет представитель Австралии Брендан Керри (78,45). Произвольную программу одиночники представят в субботу.

Позднее в пятницу спортивные пары представят произвольную программу. После короткой программы россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут на втором месте.

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