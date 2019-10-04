Азербайджанец Раджабов выиграл Кубок мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов стал победителем Кубка мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

Раджабов в финале обыграл китайца Дин Лижэня на тай-брейке. По итогам четырех классических партий счет в матче был равным (2:2), в двух партиях спортсмены сыграли вничью, в двух других обменялись победами. На тай-брейке шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в обеих была зафиксирована ничья, затем шахматисты сыграли вничью в двух партиях по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход. Обе партии в блице (по 5 минут с добавлением 3 секунды на ход) выиграл Раджабов.

Француз Максим Вашье-Лаграв ранее победил китайского шахматиста Юй Янъи на тай-брейке в матче за третье место. В четырех классических партиях была зафиксирована ничья, на тай-брейке француз был сильнее в обеих партиях по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход.

32-летний Раджабов является трехкратным победителем командного чемпионата Европы (2009, 2013, 2017) в составе сборной Азербайджана, также в его активе серебро чемпионата мира по блицу в Москве (2010).

Дин Лижэнь, которому 26 лет, во второй раз подряд играл в финале Кубка мира. В 2017 году в Тбилиси он проиграл в финале Левону Ароняну из Армении. Дин Лижэнь является двукратным победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Китая (2014, 2018), победителем командного чемпионата мира (2015).

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.