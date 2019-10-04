Артамонов: Кубок мира по шахматам в Ханты-Мансийске прошел на высоком уровне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Кубок мира по шахматам в Ханты-Мансийске стал тестовым мероприятием перед Всемирной шахматной олимпиадой 2020 года, турнир прошел на высоком организационном уровне. Такое мнение высказал ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сергей Артамонов.

Победителем соревнований стал Теймур Раджабов (Азербайджан), второе место занял Дин Лижэнь (Китай), третье - француз Максим Вашье-Лаграв.

"Кубок мира по шахматам - тестовое мероприятие, которое у нас было в преддверии Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году. Кубок прошел довольно серьезно, требования к нему были предъявлены самые высокие. Он прошел на высоком организационном уровне", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе подготовки к турниру впервые в здании Шахматной академии, где проходили партии, был открыт лицензированный медицинский кабинет. "Ранее его не было, мы его открыли, готовясь к Кубку мира. Также сделали свет на самом высоком уровне, закупили мебель. Это пригодится в дальнейшем при проведении турниров российского и международного уровня", - добавил он.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов Международной шахматной федерации (FIDE). Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Ханты-Мансийск уже принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем турнира стала сборная Украины. В августе 2020 года в Ханты-Мансийске соревнования пройдут во второй раз.