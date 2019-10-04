Голодец: Россия сможет провести женский КМ по баскетболу в Екатеринбурге на высоком уровне

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что Россия на высочайшем уровне организует и проведет Кубок мира по баскетболу среди женских команд в 2022 году, если получит на это право. Слова Голодец приводит пресс-служба правительства РФ.

В пятницу правительство РФ одобрило идею подачи заявки на проведение баскетбольного Кубка мира 2022 года среди женских сборных в Екатеринбурге, решение было принято на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований. Также в ходе заседания были согласованы заявки на выдвижение кандидатуры России на проведение Всемирных игр Международной спортивной федерации ампутантов и колясочников (IWAS) в 2021 году в Сочи, а также II и III зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году в Южно-Сахалинске и в 2023 году в Кемеровской области.

"С учетом популярности баскетбола в нашей стране и необходимости продвижения женского баскетбола такой праздник спорта мы должны с вами поддержать. И провести его на высочайшем уровне. И всем понятно, почему он должен пройти в Екатеринбурге. Это очень здорово, что на Урале состоятся такие знаковые соревнования", - сказала Голодец.

Другие претенденты на проведение Кубка мира 2022 года пока неизвестны. Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в марте следующего года на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола.

Женский Кубок мира проводится с 1953 года, турнир проводится раз в четыре года. Россия ни разу не принимала Кубок мира, в 1986 и 1959 годах соревнования проводились на территории СССР. Действующим обладателем Кубка мира является сборная США.