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Летние олимпийские виды спорта

Гандбольный турнир среди женских сборных может пройти в Москве в июле 2020 года

Сборная Испании уже ответила согласием на участие в товарищеском турнире

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) планирует провести товарищеский турнир среди женских сборных в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом в пятницу журналистам рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев.

В пятницу ФГР подписала бессрочное соглашение о сотрудничестве с Королевской федерацией гандбола Испании.

"Очень надеюсь получить поддержку министра спорта РФ, мы хотим в начале июля провести предолимпийский турнир женских сборных в Москве, Испания уже подтвердила свое участие. Они будут жить в Новогорске, мы подготовили письмо в мэрию Москвы, думаю, поддержку мы получим. Хотим пригласить еще Бразилию. Турнир будет носить товарищеский статус", - заявил Шишкарев.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Женская сборная России выиграла золото Игр-2016.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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