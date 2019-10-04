Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с форвардом Шенном

ТАСС, 4 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" объявил о подписании нового соглашения с канадским форвардом Брэйденом Шенном. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на восемь лет, Шенн получит $52 млн (в среднем $6,5 млн в год).

Шенн был обменян в "Сент-Луис" из "Филадельфии" летом 2017 года, также в НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес". Всего в лиге канадец провел 588 матчей, набрав 372 (154 шайб + 218 передач) очка. В минувшем сезоне Шенн в составе "Сент-Луиса" стал обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной Канады Шенн провел 30 матчей, набрав 11 (7+4) очков. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2015), а также завоевал серебряную награду турнира (2017).