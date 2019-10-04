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Кубок мира по шахматам

Трансляции Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске посмотрели более 2 млн зрителей

Победителем турнира стал азербайджанец Теймур Раджабов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Интернет-трансляции Кубка мира по шахматам, который проводился в Ханты-Мансийске, посмотрели более 2 млн человек. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.

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Кубок мира завершился в пятницу, победителем турнира стал азербайджанец Теймур Раджабов, переигравший в финале на тай-брейке китайца Дин Лижэня, третье место занял француз Максим Вашье-Лаграв.

"Применили несколько нововведений в этом году. Например, мы предоставили участникам три официальные гостиницы, добавили трансляцию на испанском языке. Также серьезно поработали над символикой, чтобы добавить колорит Югры. Очень хороший показатель по просмотрам интернет-трансляций - свыше 2 млн зрителей", - сказал Филипенко.

Кубок мира в Ханты-Мансийске проводился с 10 сентября по 4 октября, в 2020 году город примет Всемирную шахматную олимпиаду. Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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