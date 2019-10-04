Победитель КМ по шахматам Раджабов не исключил подготовку к турниру претендентов в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, ставший победителем Кубка мира, который проходил в Ханты-Мансийске, не исключил, что будет готовиться к турниру претендентов в столице Югры. Об этом он сообщил журналистам по окончании Кубка мира.

Раджабов в финале обыграл китайца Дин Лижэня на тай-брейке. Выйдя в финал, шахматисты обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, ожидается, что он пройдет весной в Екатеринбурге. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Подготовку к турниру претендентов буду вести минимально напряженную. Мне в Ханты-Мансийске очень комфортно всегда находиться, я, быть может, здесь и жил частично. Но я люблю Москву из российских городов. Может, в Ханты-Мансийске буду готовиться, посмотрю по ситуации", - сказал он.

Свои шансы на победу в турнире претендентов он оценил как не самые высокие. "Трудно оценивать свои шансы на турнир претендентов. Они точно не самые высокие, если оценивать с точки зрения рейтинга. Но если оцевать с точки зрения спорта, то шансы на победу есть", - пояснил Раджабов.

Отвечая на вопрос о финальном матче, он отметил, что путь к победе был тяжелым. "Вся подготовка к дебютам была только на мне, своего тренера я видел только мельком на открытии, потом общались дистанционно. Мой оппонент защищался не лучшим образом, я это списываю на перенапряжение, которое возникло к концу турнира. Он хорошо давил", - резюмировал Раджабов.

В свою очередь Дин Лижэнь отметил, что очень хорошо играл в начале, но потом начал сдавать позиции. "Я почувствовал, что начал терять позиции. Мой соперник очень хорошо сегодня играл", - сказал он.

О турнире

В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составлял $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. Турнир стал для Ханты-Мансийска пятым в истории. Ранее город принимал соревнования в 2005, 2007, 2009 и 2011 годах.