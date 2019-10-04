НХЛ в ноябре может объявить о матчах в Европе следующего сезона

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может в ноябре объявить о проведении нескольких матчей следующего регулярного чемпионата (сезон-2020/21) в Европе. Об этом журналистам в пятницу заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

В пятницу в Праге пройдет игра регулярного чемпионата НХЛ между клубами "Филадельфия" и "Чикаго" (начало - 21:00 мск).

"У нас пока нет окончательного расписания, возможно, мы расскажем об NHL Global Series (несколько игр регулярного чемпионата на территории Европы - прим. ТАСС) следующего года во время матчей в Швеции", - заявил Дэйли.

В текущем сезоне клубы "Тампа-Бэй" и "Баффало" проведут два очных матча в Стокгольме 8 и 9 ноября.

В четверг Дэйли сообщил, что лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России в ближайшее время. Встреча между "Чикаго" и "Филадельфией" станет 32-й игрой регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Матчи НХЛ проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с "Каролиной" и победил со счетом 5:3. Компания "Яндекс" в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.