НХЛ обсудит с IIHF вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведет переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) по вопросу участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине. Об этом журналистам сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в том числе из-за нежелания Международного олимпийского комитета делиться с НХЛ доходами от проведения соревнований и выплачивать страховку за хоккеистов.

"НХЛ считает, что Олимпиада не является приоритетом с точки зрения стратегии бизнеса, но мы понимаем, насколько это важно для игроков. Они хотят играть на Олимпиаде, мы должны их уважать, поэтому НХЛ будет участвовать в переговорах с профсоюзом [игроков Национальной хоккейной лиги] и IIHF", - сказал Дэйли.

Также Дэйли прокомментировал решение IIHF об уменьшении размеров площадки на турнирах под эгидой организации. "У НХЛ нет официальной позиции по тому, что IIHF приняла решение уменьшить размеры площадки в своих турнирах, но я могу сказать, что в НХЛ много европейских звезд, которые предпочитают канадский размер площадки. Я думаю, что это добавит энтузиазма европейским игрокам НХЛ выступать на международных турнирах", - заявил заместитель комиссара НХЛ.

Победителем Олимпийских игр 2018 года стали российские хоккеисты. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.