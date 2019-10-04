Кениец Кипруто завоевал золото чемпионата мира в беге на 3000 м с барьерами

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Кенийский спортсмен Консеслус Кипруто завоевал золотую награду чемпионата мира в беге на 3000 м с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.

24-летний кениец пробежал за 8 минут 1,35 секунды, что является лучшим результатом сезона. Второе место занял Ламеча Гирма из Ганы (8.01,36), бронза досталась Софьяну Эль Баккали (8.03,76) из Марокко. Россияне не принимали участия в данной дисциплине.

Кипруто является олимпийским чемпионом 2016 года. Кениец в третий раз завоевал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные награды мировых первенств.

Сборная Кении занимает третье место в общекомандном зачете, эта медаль стала третьей золотой на чемпионате мира, также в активе команды две бронзовые медали. Лидирует сборная США (9-9-2), на второй строчке расположилась команда Китая (3-3-3).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян пять медалей - две золотые, две серебряные и одна бронзовая.