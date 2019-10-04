"Зенит" потерпел поражение от "Альбы" в первом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 4 октября. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" уступил немецкой "Альбе" со счетом 65:85 в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Берлине.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой "Альбы" Лэндри Нноко, набравший 16 очков. В составе "Зенита" больше всего очков набрал американский тяжелый форвард Уилл Томас (14).

"Зенит" дебютировал в самом престижном европейском баскетбольном турнире. Клуб получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Лучшим результатом команды на международной арене является выход в 1/4 финала Еврокубка (второй по престижности турнир в Европе) в 2017 и 2018 годах.

В следующем туре Евролиги "Зенит" дома сыграет с испанской "Барселоной", "Альба" на выезде встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес". Обе встречи пройдут 11 октября.