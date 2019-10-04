Глава ВФЛА Шляхтин назвал героями легкоатлетов Акименко и Иванюка

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие серебряную и бронзовую награды чемпионата мира в Дохе соответственно, являются героями. Такое мнение ТАСС выразил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Золотую награду чемпионата мира в прыжках в высоту завоевал олимпийский чемпион 2016 года Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший планку на высоте 2,37 м. 23-летний Акименко и 26-летний Иванюк взяли высоту 2,35 м, установив личные рекорды. Иванюк уступил Акименко по количеству затраченных попыток.

"Это было потрясающе, наши ребята подарили сегодня невероятные по красоте прыжки, проявив при этом характер и волю. Акименко, не выступавший на международных стартах четыре года, это его первый взрослый старт, на котором он установил и личный рекорд, не дрогнул. Илья Иванюк тоже вернется из Дохи с личным рекордом и шикарной попыткой на 2,37 м. Ребята - герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто "дышали" Баршимом. Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду", - сказал Шляхтин.

В активе российских атлетов пять медалей на чемпионате в Дохе: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебро завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Акименко, бронзовая награда в активе Иванюка.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации ВФЛА они выступают в нейтральном статусе.