Кубинка Перес завоевала золото чемпионата мира в метании диска

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Кубинская спортсменка Яйме Перес завоевала золотую награду в метании диска на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

28-летняя спортсменка показала результат 69,17 метра. Второе место заняла ее соотечественница Дения Кабальеро (68,44), бронза досталась двукратной олимпийской чемпионке Сандре Перкович из Хорватии (66,72). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.

Перес впервые завоевала медаль мирового первенства, также в активе спортсменки золотая медаль чемпионата мира среди юниоров.

Сборная Кубы занимает восьмое место в общекомандном зачете, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды. Лидирует сборная США (9-9-3), второе место занимает команда Китая (3-3-3), третье - Кении (3-0-2).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян пять медалей - две золотые, две серебряные и одна бронзовая.