Худайбердиева и Филатов одержали победу на этапе юниорского Гран-при в танцах на льду

ТАСС, 5 октября. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов победили в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при среди юниоров. Соревнования проходят в итальянской коммуне Энья.

По сумме двух программ россияне показали результат 164,92 балла. Второе место занял канадский дуэт Натали Д'Алессандро / Брюс Уэддел (152,76). Бронзовая медаль досталась россиянам Ангелине Лазаревой и Максиму Прокофьеву (148,71).

Худайбердиева и Филатов начали кататься вместе с нынешнего года. На этапе Гран-при в Риге фигуристы тоже заняли первое место.

Этап юниорского Гран-при в Энье завершится в субботу.