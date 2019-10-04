Гусев забросил шайбу в дебютном матче за "Нью-Джерси" в НХЛ

ТАСС, 5 октября. Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился на 19-й минуте первого периода дебютного матча регулярного чемпионата против "Виннипега".

Гусеву 27 лет. Он переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).