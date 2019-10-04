{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Гусев забросил шайбу в дебютном матче за "Нью-Джерси" в НХЛ

Россиянин отличился на 19-й минуте первого периода игры против "Виннипега", открыв счет во встрече
Никита Гусев AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 5 октября. Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился на 19-й минуте первого периода дебютного матча регулярного чемпионата против "Виннипега".

Гусеву 27 лет. Он переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

ЧМ по легкой атлетике
Ходок Мизинов считает, что жара в Дохе помогла ему завоевать серебро чемпионата мира
Медаль стала первой для россиянина на чемпионатах мира
Читать полностью