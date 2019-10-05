Тарпищев: новый президент ITF американец Хаггерти не враг Федерации тенниса России

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переизбранный на второй срок президент Международной федерации тенниса (ITF) американец Дэвид Хаггерти не враг Федерации тенниса России (ФТР), с ним у организации никогда не было проблем. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

27 сентября Хаггерти был переизбран на четырехлетний срок, он возглавляет организацию с 2015 года.

"Несмотря на то что у Хаггерти второй срок, ITF еще предстоит много работы, - сказал Тарпищев. - Нам Хаггерти не враг, он человек профессиональный, знает теннис прекрасно. Да и вообще у ФТР с ITF никогда проблем не было и нет".

Также на генеральной ассамблее ITF в совет директоров был переизбран вице-президент ФТР Алексей Селиваненко. "С точки зрения представительства мы не потеряли ничего - в правлении ITF остался Селиваненко", - прокомментировал Тарпищев.