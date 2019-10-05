Эмери заявил о желании вернуть "Арсенал" в Лигу чемпионов

ТАСС, 5 октября. Испанец Унаи Эмери, возглавляющий английский футбольный клуб "Арсенал", заявил о своем намерении вернуть клуб в Лигу чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

"Наша цель на сезон - попытаться завоевать несколько трофеев и попасть в розыгрыш Лиги чемпионов в следующем сезоне, - сказал Эмери. - В прошлом сезоне нам немного не хватило, чтобы финишировать в первой четверке в чемпионате Англии, в этом сезоне мы хотим сделать это".

Также специалист прокомментировал выбор полузащитника Гранита Джаки капитаном команды: "Игроки выбрали его, это придает ему уверенности. Мы будем работать индивидуально и коллективно, чтобы показать болельщикам, насколько сильной может быть наша команда с таким капитаном. Я уверен в команде и доверяю каждому игроку".

Помимо "Арсенала", Эмери возглавлял российский "Спартак" (Москва), французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Севилью", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорку". Эмери три раза подряд становился победителем Лиги Европы вместе с "Севильей" (2013/14 - 2015/16), выиграл чемпионат Франции, дважды - Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны. Вместе с "Валенсией" специалист трижды занимал третье место в чемпионате Испании (2009/10 - 2011/12).

После семи туров "Арсенал" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 12 очков. В воскресенье лондонский клуб примет "Борнмут" в матче восьмого тура. В Лиге Европы после двух туров "Арсенал" лидирует в группе F, набрав шесть очков из шести возможных.