Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком первого тура Евролиги

ТАСС, 5 октября. Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс выбран лучшим игроком первого тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу ЦСКА в гостях переиграл испанскую "Валенсию" со счетом 96:71, Джеймс набрал 20 очков, сделал пять передач и два подбора. Джеймс в третий раз в карьере был выбран лучшим игроком тура.

Игрок "Химок" Янис Тимма и баскетболист немецкой "Баварии" Нихад Джедович сделали по четыре перехвата (лучший результат в туре).

ЦСКА примет "Баварию" во втором туре Евролиги, встреча пройдет 10 октября. В Единой лиге ВТБ ЦСКА провел два матча, по разу одержав победу и потерпев поражение. В понедельник ЦСКА на своем паркете сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках Единой лиги ВТБ.