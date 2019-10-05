Легкоатлетка Клишина планирует продолжать карьеру до 2022 года

ДОХА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина не планирует завершать карьеру после Олимпийских игр в Токио, в ее планах выступать еще год или два после их окончания. Об этом она рассказала ТАСС.

"Что касается карьеры, то буду опираться на здоровье, потому что в нашем деле это самое важное. В идеальном понимании картины моей жизни есть план выступать еще год или два после Олимпиады. Нет ни малейшего взгляда на Олимпиаду в Париже, которая пройдет в 2024 году. Но год или два после Игр в Токио мне бы хотелось еще повыступать, план такой", - сказала Клишина.

Спортсменка долгое время живет и тренируется в США, где в 2021 году пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Год назад она сменила тренера, которым стал олимпийский чемпион 2004 года Дуайт Филлипс.

"Мне нравится с ним работать, тем более что сотрудничество с ним началось еще в 2016 году, поскольку он работал в связке с моим прошлым тренером Лореном Сигрейвом. По этой причине моя тренировочная программа сильно не поменялась, кардинальных изменений не произошло. У нас с ним сложился хороший тандем", - отметила она.

"Травма не давала бежать"

Что касается травмы, то ее Клишина получила на сборе в Испании, который предшествовал чемпионату мира. "Ее я получила пару недель назад, - пояснила она. - У нас был хороший блок тренировок под нагрузкой, с высокой интенсивностью. И поскольку у меня в течение сезона были проблемы с ахиллом, все внимание было уделено ему, про бедро немного подзабыли. Вот оно под нагрузкой и не выдержало - произошел небольшой надрыв мышцы", - рассказала легкоатлетка.

"Травма не дает бежать, поэтому рисковать, когда есть шанс даже не пройти квалификацию, смысла не имело. Этим можно было только ухудшить состояние ноги. Нет смысла сейчас портить ситуацию и ломать олимпийский сезон", - отметила Клишина.

Клишина также является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года. На ее счету две победы на чемпионате Европы в помещении (2011, 2013), золотые медали командного чемпионата Европы (2015) и Универсиады (2013).