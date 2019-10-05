Клишина разделяет опасения по поводу недопуска россиян к Олимпиаде в Токио

ДОХА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина разделяет опасения по поводу того, что российские спортсмены могут быть отлучены от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

Российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к Олимпийским играм в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре в связи с изменениями, обнаруженными в базе данных московской лаборатории.

"Слежу за тем, что пишут в новостях, поскольку других возможностей у меня нет, в России я нахожусь мало и не слышу об этом от наших спортсменов, тренеров и федерации. На самом деле, мне казалось, что ситуация более-менее начала выравниваться, а тут вновь мы сваливаемся ниже. Не хотелось бы оказаться в олимпийский год в такой же ситуации, как перед Рио в 2016-м. Надеюсь, что этого не случится, но пока в СМИ никаких хороших прогнозов нет", - сказала Клишина.

"Все продолжают надеяться на лучшее, но о ситуация показывает, что мы не в очень хорошем положении. Надеюсь, что будет допуск хотя бы у тех, кто сейчас имеет возможность выступать, они смогут поехать на Олимпийские игры под российским флагом. Но наше дело только ждать, думаю, решение будет принято до следующего лета, чтобы была ясность", - добавила она.

Клишина была единственным российским легкоатлетом, получившим допуск на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. Это право она получила, поскольку долгое время проживала за границей и не проходила допинг-тестирование на территории России, что являлось главным условием допуска к Играм.

Без косых взглядов

В Рио-де-Жанейро Клишина сумела выступить под флагом страны, однако на других международных стартах она, как и другие российские легкоатлеты, вынуждена выступать в нейтральном статусе по причине продолжающейся с 2015 года дисквалификации национальной федерации.

"Сейчас это уже обсуждается не так громко, как в первые годы. Кто-то смирился, кто-то привык. Многие спортсмены из других стран вообще не в курсе происходящего и не понимают, почему мы не выступаем под российским флагом. Когда мы с девочками соревнуемся в секторе, они об этом даже не спрашивают, а если затрагивают эту тему и узнают, что все еще без флага, то очень удивляются", - рассказала россиянка.

"То есть они даже не в курсе, что этот скандал с отстранением федерации не закончился", - добавила она.

Также Клишина рассказала, что никогда не сталкивалась с тем, что соперницы подозрительно к ней относились. "Косых взглядов никогда не было, даже с самого начала, когда все это произошло", - отметила она.