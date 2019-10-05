Легкоатлет Мизинов предложил организаторам ЧМ самим попробовать пройти 20 км по жаре

ДОХА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира в Дохе Василий Мизинов предложил организаторам турнира самим попробовать пройти 20 км в невыносимых погодных условиях, чтобы понять, насколько это тяжело. Такое заявление он сделал ТАСС.

Соревнования проходили в ночь с пятницы на субботу при 30-градусной жаре и повышенной влажности. Мизинов впервые завоевал медаль чемпионата мира. Россиянин является бронзовым призером чемпионата Европы, а также обладателем золотой награды первенства Европы среди легкоатлетов не старше 23 лет.

"Погода ужасная, организаторы сами бы попробовали пройти в таких условиях хотя бы минут 40 в спокойном ритме, - сказал Мизинов. - Надо было постоянно брать лед, вешать на шею охлаждающие галстучки, кепки. В итоге во время захода ты думаешь не о том, как показать результат, а о том, как бы дожить. Это все, конечно, мешает".

"Когда ты участвуешь в соревнованиях, то должен думать о них и о соперниках. А тут ты думаешь о том, как бы лучше подойти к точке питания, чтобы взять бутылочку с водой и облиться. На первых километрах, когда мы шли всей толпой, были огромные столкновения, потому что все останавливались, чтобы охладиться. Была невероятная толкотня, чуть ли не резня", - добавил он.

Ранее спортсмен отмечал, что именно тяжелые погодные условия помогли ему занять второе место, поскольку устранили ряд его основных конкурентов на медаль. "Все соревновались в одинаковых условиях, поэтому жаловаться нельзя. Тем более, что мне с погодой повезло, она сделала всю работу за меня", - отметил он.

"Я держался, выполнил тренерскую установку. Ничего особенного не сделал, просто шел с комфортной для себя скоростью и терпел", - подчеркнул Мизинов.