Хабиб Нурмагомедов может провести бой на "Газпром Арене" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ведет переговоры о проведении весной 2020 года поединка в России, в качестве места рассматривается "Газпром Арена" в Петербурге. Об этом он сообщил, выступая на образовательном форуме Synergy Global Forum.

"Неделю назад у меня была встреча с Российским фондом прямых инвестиций, с Кириллом Дмитриевым, мы обсуждали, где бы могли бой провести. Уже идут переговоры с UFC о моем бое в России, я сразу вспомнил про "Газпром Арену". Я здесь был, когда играли СКА и ЦСКА, это был абсолютный рекорд за всю историю хоккея, зрители заполнили 75 тысяч мест, я думаю, что смог бы это все заполнить, мне было бы интересно здесь подраться. Сейчас идут переговоры на март-апрель [следующего года]", - сказал он.

Боец добавил, что в смешанных единоборствах (ММА) мировой рекорд по количеству зрителей на поединке был поставлен в Австралии, где на бой пришло 56 тысяч человек. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.

В этом году форум Synergy Global Forum проходит на "Газпром Арене" в Петербурге. Ожидается что за два дня его проведения (4-5 октября) мероприятие посетят порядка 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На форуме одновременно будет работать 5 сцен, на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как достигать масштабных целей в жизни и в бизнесе.