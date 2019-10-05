ХК "Сибирь" опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Мнацяна

ТАСС, 5 октября. Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" опроверг информацию о смерти бывшего защитника команды Самвела Мнацяна. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее на странице омского "Авангарда" в Twitter появилась информация о кончине 29-летнего хоккеиста.

"Авангард" опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив", - говорится в сообщении клуба в социальной сети "Вконтакте".

В июле 2018 года у Мнацяна была диагностирована опухоль позвоночника. В течение полугода спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.

Мнацян выступал за владивостокский "Адмирал" в 2015-2018 годах, после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". Всего в КХЛ игрок провел 183 матча, набрав 13 (4 шайбы + 9 передач) очков.