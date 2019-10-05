Выставка в честь 75-летия Бориса Михайлова прошла в Музее хоккея

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов встретился с болельщиками в Музее хоккея на выставке "Образ Бориса Михайлова", посвященной 75-летию спортсмена. Выставка прошла в Зале славы отечественного хоккея.

Михайлов на протяжении практически всей карьеры (1967-1981) выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал 11-кратным чемпионом СССР (1968, 1970-1973, 1975, 1977-1981). Всего в первенствах СССР Михайлов провел 572 матча и стал рекордсменом по числу заброшенных шайб (428) и по системе "гол плюс пас" (652). Михайлову 6 октября исполнится 75 лет.

На выставке были представлены фотографии, которые запечатлели самые запоминающиеся достижения Михайлова в составе армейцев, а также в составе сборной СССР на международных турнирах, художники представили свои картины, которые посвящены советскому хоккеисту. Михайлов пообщался с болельщиками и раздал автографы всем желающим.

Выставку посетили близкие друзья Михайлова - четырехкратный олимпийский чемпион, бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов и заслуженный тренер СССР по хоккею, член дисциплинарного комитета Федерации хоккея России (ФХР) Игорь Тузик. Тихонов представил видео, которое было посвящено Михайлову, и исполнил собственно сочиненную песню в честь хоккеиста.

"Анатолий Тарасов (тренер сборной СССР и ЦСКА - прим. ТАСС) мне говорил, что я должен жить и спать хоккеем, есть шайбу вместо еды. Для меня это самый великий тренер, было много хороших и выдающихся специалистов, но великий - только один. Сегодня мы подготовили специальные буклеты к этому событию, они будут распространены, в первую очередь, среди юных хоккеистов в регионах. Мы хотим, чтобы они увидели эти книги, замотивировались", - сказал в завершении Михайлов.

В понедельник в музее пройдет выставка, посвященная 45-летию Суперсерии 1974 года. Ее участником был Михайлов, он стал одним из лучших бомбардиров той Суперсерии по системе "гол плюс пас" (6).