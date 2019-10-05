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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" крупно уступил "Брайтону" после поражения в ЛЧ от "Баварии" со счетом 2:7

"Брайтон" победил со счетом 3:0
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн EPA-EFE/James Boardman
Описание
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн
© EPA-EFE/James Boardman

ТАСС, 5 октября. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на выезде уступил "Брайтону" со счетом 0:3 в матче восьмого тура чемпионата Англии.

В составе "Брайтона" дубль сделал Аарон Конноли (32-я и 65-я минуты), еще один забитый мяч на счету Нила Мопея (3). "Тоттенхэм" не может победить в 10-м гостевом матче подряд в рамках чемпионатов Англии.

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис получил травму локтя, неудачно упав в эпизоде с первым забитым мячом. Его унесли на носилках с поля, вместо него вышел Пауло Гассанига.

"Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение от немецкой "Баварии" со счетом 2:7 в матче второго тура Лиги чемпионов в среду.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает шестое место, имея в активе 11 очков, "Брайтон" поднялся с 16-го на 12-е место (9 очков).

"Тоттенхэм" примет "Уотфорд" в рамках девятого тура 19 октября, "Брайтон" на выезде сыграет с "Астон Виллой" в тот же день.

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