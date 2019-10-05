Нурмагомедов планирует открыть свою академию в Узбекистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свою академию по обучению боевым искусствам в Узбекистане. Об этом он сообщил журналистам после выступления на образовательном форуме Synergy Global Forum.

"Будем развивать ММА, откроем мою академию. В этом плане у нас много друзей в Узбекистане, много болельщиков. Куда бы я не ездил по миру, везде узбеки подходят, желают удачи", - сказал он.

Боец добавил, что в 2020-2021 годах планируется провести первый в истории Узбекистана турнир UFC.

В этом году форум Synergy Global Forum проходит на "Газпром Арене" в Петербурге. Ожидается что за два дня его проведения (4-5 октября) мероприятие посетят порядка 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На форуме одновременно будет работать 5 сцен, на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как достигать масштабных целей в жизни и в бизнесе.