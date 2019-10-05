Хабиб Нурмагомедов рассказал, что свист зрителей перед боем помогает ему побеждать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отсутствие поддержки зрителей перед боем помогает ему побеждать. Об этом он сообщил, выступая на образовательном форуме Synergy Global Forum в Петербурге.

В своем последнем бою Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

"Когда я выходил на последний бой в Абу-Даби, я думал, что буду чувствовать себя так же, как и перед всеми боями, которые проходили в UFC, там в основном поддерживают моих соперников, и каждый раз, когда я выходил, меня освистывали. В Абу-Даби же я почувствовал такое давление, которое ни разу не чувствовал внутри октагона, потому что очень много знакомых, большое количество людей из моей семьи приехало, очень много людей я знал. Нечего было доказывать, очень тяжело было впечатлить людей, которые находились на арене", - сказал он.

Боец также отметил, что перед боем с ирландцем Конором Макгрегором он готовился к тому, что его будут освистывать. "Я готовился к этому, и это меня мотивировало", - добавил Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.

В этом году форум Synergy Global Forum проходит на "Газпром-Арене" в Петербурге. Ожидается, что за два дня его проведения (4-5 октября) мероприятие посетят порядка 50 тыс. участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.