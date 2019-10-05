Лакерник: Japan Open обозначил высокую конкуренцию в одиночном катании в новом сезоне

В коммерческом турнире, проводимом в командном формате Федерацией конькобежного спорта Японии с 2006 года, участвуют три сборные - Японии, Северной Америки и Европы. По сумме выступлений мужчин и женщин сборная Европы набрала 614,73 балла, за команду выступили россиянки Александра Трусова и Алина Загитова, испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев (Латвия). Второе место заняла команда Японии (602,16), третье - сборная Северной Америки (593,42).

"Сезон интересный, в нем, в отличие от предыдущих лет, большое внимание придается соревнованиям, которые идут в календаре еще до старта серии Гран-при - это челленджеры, Japan Open и другие подобные старты, - отметил Лакерник. - В начале нынешнего сезона немало спортсменов претендуют на первые места, в особенности в женском одиночном катании, где появилось новое поколение фигуристок, перешедших во взрослое катание. Всем интересно, как они будут соревноваться с более опытными соперницами".

В то же время Лакерник отметил, что к результатам фигуристов на Japan Open нужно относиться спокойнее: "Это очень интересные, красиво оформленные соревнования с большим количеством зрителей, они отличаются хорошей организацией, это шоу, коммерческий старт, и к результатам я относился бы спокойнее - сезон еще впереди. Спортсмены на этих соревнованиях показывают командный результат, в них принимают участие лишь одиночники, поэтому не стоит проецировать его на все фигурное катание".

За приглашение спортсменов отвечает оргкомитет турнира. "Кого пригласят японцы, те и участвуют. Например, от Европы можно было бы собрать и более сильный состав у мужчин. Но японская сторона старается собрать всех лидеров, чтобы это было интересно. В этих соревнованиях участвовали чемпионы мира прошлого года - россиянка Алина Загитова и американец Натан Чен", - пояснил Лакерник.

Курс на Монреаль

По окончании выступления мужчин с произвольной программой сборная Европы отстала от лидера - команды Северной Америки - на 58 баллов. Победу команде Европы помогли одержать россиянки Трусова (160,53) и Загитова (154,41). При этом действующая рекордсменка мира 15-летняя Трусова на турнире в Японии первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе - сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также еще один четверной тулуп в комбинации с тройным сальховом.

У мужчин победу одержал американец Натан Чен (189,83), второе место у японца Сёмы Уно (169,09), третье - у представителя США Винсента Чжоу (167,64).

"На сегодняшний день девочки из России находятся на ведущих ролях, хотя у них и есть конкурентки из Японии и США. В мужском катании сильны представители США, которые начинают напрямую соревноваться с японскими спортсменами. Был бы Юдзуру Ханю, было бы, возможно, чуть иначе, но американцы очень сильны и очень рассчитывают на чемпионат мира и Олимпиаду", - отметил Лакерник.

"На Japan Open спортсмены сделали еще один шаг в сезон - на горизонте уже Гран-при, где интрига будет раскручиваться дальше. Главный старт - мартовский чемпионат мира в Монреале, и все, что будет происходить в этом сезоне - только подготовка к нему", - добавил вице-президент ISU.